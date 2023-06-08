Происшествия 08 июня 2023, 06:10 Система ПВО сработала над Белгородом Губернатор Гладков: система ПВО отреагировала на две цели над Белгородом РИА «Новости»

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Украинские войска попытались атаковать Белгород. В городе сработала система противовоздушной обороны, военные засекли две цели. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об этом в своем Telegram-канале.

«Над Белгородом сработала наша система ПВО по двум воздушным целям. Последствия на земле уточняют оперативные службы», — написал он.

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Украинские военные обстреляли село Грузское в Борисовском районе Белгородской области. Пострадало сельхозпредприятие — снаряд повредил тракторы и крышу склада. Мирные жители травм не получили. Очередному обстрелу подвергся Шебекинский округ, по нему нанесли удары из РСЗО «Град».

В Суджанском районе Курской области пограничники при помощи средств радиоэлектронной борьбы посадили беспилотник. Они осмотрели БПЛА и выяснили, что он не ударный, а разведывательный — украинские военные запустили дрон «Лелека-100».