08 июня 2023, 06:10
Система ПВО сработала над Белгородом
Губернатор Гладков: система ПВО отреагировала на две цели над Белгородом
Украинские войска попытались атаковать Белгород. В городе сработала система противовоздушной обороны, военные засекли две цели. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об этом в своем Telegram-канале.
«Над Белгородом сработала наша система ПВО по двум воздушным целям. Последствия на земле уточняют оперативные службы», — написал он.
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Украинские военные обстреляли село Грузское в Борисовском районе Белгородской области. Пострадало сельхозпредприятие — снаряд повредил тракторы и крышу склада. Мирные жители травм не получили. Очередному обстрелу подвергся Шебекинский округ, по нему нанесли удары из РСЗО «Град».
В Суджанском районе Курской области пограничники при помощи средств радиоэлектронной борьбы посадили беспилотник. Они осмотрели БПЛА и выяснили, что он не ударный, а разведывательный — украинские военные запустили дрон «Лелека-100».
Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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