Происшествия 17 января 2023, 03:43 Система ПВО сработала над Белгородом Губернатор Гладков: система ПВО сработала над Белгородом и Белгородским районом РИА «Новости»

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Система противовоздушной обороны сработала над Белгородом и Белгородским районом. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО. Оперативные службы уточняют последствия на земле», — написал он.

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Глава региона добавил, что согласно предварительной информации, никто не пострадал. О возможных разрушениях пока сведений не было. Гладков пообещал сообщить, если появятся новости.

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Вечером в понедельник, 16 января, губернатор написал, что под обстрел со стороны украинских военных попал город Шебекино. Снаряды повредили торговые ряды на рынке. В результате атаки никто не пострадал. Сотрудники администрации начали подомовой обход территории. На месте продолжают работать оперативные службы.

В конце декабря 2022 года в небе над Белгородской областью сбили неизвестный объект. Тогда сработала система противовоздушной обороны. Один из обломков упал на развязке дороги Комсомольский — Майский и привел к пожару. Спасатели быстро потушили загоревшуюся сухую траву.