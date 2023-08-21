Происшествия 21 августа 2023, 17:07 Система ПВО снова сбила украинский беспилотник над Белгородской областью Минобороны: система ПВО сбила очередной дрон ВСУ над Белгородской областью

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Вооруженные силы Украины снова попытались атаковать российские территории с помощью беспилотника самолетного типа. Система ПВО уничтожила БПЛА, сообщили в Минобороны страны.

«21 августа около 16:00 по московскому времени киевским режимом предпринята очередная попытка террористической атаки с применением БПЛА самолетного типа», — отметили в министерстве.

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Российские средства противовоздушной обороны обнаружили и сбили беспилотник над территорией Белгородской области. Пострадавших и разрушений в ходе пресечения террористической атаки нет, уточнили в Минобороны.

Примерно за полтора часа до этого ВСУ уже предприняли подобную попытку. Система ПВО не дала украинским боевикам реализовать задуманное. Беспилотник ликвидировали в небе над Белгородской областью без жертв и повреждений на земле.

Также утром 21 августа атаку БПЛА отразили в Калужской области. Еще два беспилотника уничтожили в Подмосковье. Их подавили дежурные силы ПВО с помощью средств радиоэлектронной борьбы.