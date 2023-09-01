Происшествия 01 сентября 2023, 22:34 Система ПВО сбила в небе Белгородской области две цели Белгородский губернатор Гладков сообщил о двух работе ПВО в двух районах Соцсети

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Система противовоздушной обороны сбила две воздушные цели в Корочанском и Яковлевском районах Белгородской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он подчеркнул, что по предварительным данным никто из местных жителей не пострадал. Последствия на земле выясняют оперативные службы региона.

Ранее о сбитом украинском беспилотнике в воздушном пространстве Белгородской области. В ведомстве заявили, что дрон упал на землю в 21:15 по московскому времени. В ведомстве уточнили, что украинские боевики запустили в приграничный регион беспилотник самолетного типа для совершения теракта на территории России.