17 февраля 2024, 12:22
Система ПВО сбила украинский дрон недалеко от Курчатова
Курский губернатор Старовойт сообщил о сбитом дроне ВСУ недалеко от Курчатова
Система противовоздушной обороны уничтожила украинский беспилотный летательный аппарат в районе города Курчатов в Курской области. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Роман Старовойт.
«Украинский беспилотник сбили сегодня утром недалеко от Курчатова. Повреждений и пострадавших нет. Благодарю наших защитников!» — отметил он.
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Пресс-служба расположенной в Курчатове Курской атомной электростанции в социальной сети «ВКонтакте» сообщила, что объект продолжил работу в штатном режиме, радиационный фон не нарушен.
Минобороны заявляло, что в течение ночи средства ПВО уничтожили и перехватили 33 украинских беспилотника: один из них над Курской областью, остальные — над Белгородской, Брянской, Воронежской и Калужской.
Ранее стало известно, что обломки сбитого украинского дрона повредили крышу жилого дома в Воронеже.
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