Происшествия 18 сентября 2023, 23:46 Система ПВО сбила три воздушные цели в Белгородской области Губернатор Белгородской области Гладков: система ПВО в Шебекино сбила три цели РИА «Новости»

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Система противовоздушной обороны в Шебекинском городском округе сбила три воздушные цели. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Воздушные цели российские силы ПВО сбили на подлете к городу. Оперативные службы выехали на место для уточнения информации о последствиях обстрела на земле, сообщил губернатор.

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«По предварительным данным, пострадавших нет. Есть повреждение линии электропередачи», — написал глава региона.

Гладков отметил, что в ближайшее время аварийные службы приступят к устранению последствий.

Села Глотово и Безымено области 18 сентября остались без света из-за атаки ВСУ, снаряды повредили линию электропередачи. Гладков сообщил, что при обстреле пострадавших нет.