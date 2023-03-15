Происшествия 15 марта 2023, 00:37 Система ПВО сбила три ракеты над Белгородом Гладков: три ракеты сбиты системой ПВО над Белгородом РИА «Новости»

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что система ПВО сбила три ракеты над Белгородом и территорией региона. Он уточнил в своем Telegram-канале, что в результате имеются повреждения от осколков снарядов.

«Один из обломков попал в жилой сектор в городе Белгороде. Есть повреждения. Все оперативные службы и глава города Валентин Демидов выехали на место. Повреждения от осколков зафиксированы и нескольких домовладениях Белгородского района», — написал Гладков.

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Последствия обстрела на данный момент еще уточняются. Глава Белгородского района Владимир Перцев также выехал на место происшествия.

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Система ПВО сработала в регионе второй раз за день. Около полудня над Белгородским районом был сбит беспилотник. Его осколки упали на крышу гаража частного дома.

Ранее Вячеслав Гладков сообщил, что система ПВО сработала и минувшей ночью. В результате происшествия пострадавших нет.