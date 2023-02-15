Происшествия 15 февраля 2023, 23:44 Система ПВО сбила ракету в Белгородской области Губернатор Белгородской области Гладков: система ПВО сбила ракету в Ивнянском районе Публичное достояние

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Система противовоздушной обороны сбила ракету в Ивнянском районе Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«В Ивнянском районе системой ПВО была сбита ракета», — написал он.

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Информация о ракете появилась в ночь на 16 февраля. Предварительно, пострадавших нет. Оперативные службы региона уточняют «последствия на земле», подчеркнул Гладков.

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Граничащая с Украиной Белгородская область подвергается атакам со стороны киевского режима почти с начала специальной операции. В среду, 15 февраля, противник ударил по поселку Красное. Под огнем Вооруженных сил Украины оказалась школа. Осколки снарядов выбили в здании образовательного учреждения стекла и посекли фасад. Губернатор региона напомнил, что все школы в регионе находятся на дистанционном обучении.

За сутки 11 февраля область трижды за день попала под обстрел со стороны киевского режима. В ходе одной из атак пострадали три мирных жителя. Также от ударов повредило некоторые здания, в том числе и производственные.