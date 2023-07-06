Происшествия 06 июля 2023, 19:06 Система ПВО сбила несколько целей на подлете к Белгороду Губернатор Гладков: система ПВО сработала над Белгородом и Белгородским районом РИА «Новости»

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Над Белгородом и Белгородским районом сработала российская система противовоздушной обороны. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«Сбито несколько воздушных целей на подлете к городу», — уточнил он.

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Предварительно, пострадавших нет. Повреждения получила крыша одного из частных домов. Оперативные и аварийные службы уже работают на месте. Специалисты совершают подворовой обход, добавил Гладков.

Губернатор Белгородской области не уточнил, какие именно объекты сбила система ПВО. Но, по данным Telegram-канала Mash, в регионе девять дронов самолетного типа попытались атаковать крупное нефтехранилище и энергоподстанцию. В публикации уточнили, что шесть беспилотников удалось сбить. В районе до сих пор слышна работа ПВО.

Белгородская область регулярно оказывается под обстрелами украинских националистов. В четверг, 6 июля, ВСУ ударили по Новопетровску. Один местный житель получил осколочное проникающее ранение брюшной полости, от полученной травмы он скончался.