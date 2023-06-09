Происшествия 09 июня 2023, 12:38 Система ПВО сбила над Белгородом две воздушные цели Гладков: система ПВО сбила на подлете к Белгороду две воздушные цели, пострадавших нет РИА «Новости»

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Система ПВО России сбила на подлете к Белгороду две воздушные цели. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

«Над Белгородом сработала наша система ПВО. Сбиты две воздушные цели на подлете к городу», — написал губернатор.

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По его словам, оперативные службы уточняют последствия падения дронов на земле. Гладков отметил, что, по предварительным данным, никто из местных жителей не пострадал.

Ранее стало известно о трех пострадавших от обстрелов Белгородской области в ночь на пятницу. Накануне, 8 июня, система ПВО тоже сработала над Белгородом. Российские силы сбили две воздушные цели. Осколки беспилотников повредили крышу частного жилого дома и автомобили.

В тот же день обстрел со стороны украинских боевиков оставил без света белгородский хутор Лозовая Рудка, серьезные разрушения получил и поселок Новая Таволжанка.