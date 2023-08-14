Происшествия 14 августа 2023, 13:42 Система ПВО сбила два объекта над белгородским селом Пушкарным Губернатор Гладков: система ПВО сбила две цели в районе села Пушкарного РИА «Новости»

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Белгородскую область попытались атаковать с воздуха. Система ПВО сбила два объекта в районе села Пушкарного, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

«В Белгородском районе сработала наша система ПВО — сбиты две воздушные цели в районе села Пушкарного», — заявил он.

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Какие объекты пролетали над населенным пунктом, Гладков не уточнил. Оперативные службы выехали на место происшествия. Губернатор заявил, что информация о пострадавших или разрушениях не поступала.

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