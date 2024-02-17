17 февраля 2024, 05:38
Система ПВО сбила два дрона ВСУ в Белгородской области
Силы противовоздушной обороны сбили два украинских беспилотника самолетного типа в районе села Вислая Дубрава в Белгородской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.
Губернатор уточнил, что система ПВО сработала в Губкинском городском округе.
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«По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — уточнил Гладков.
Глава региона добавил, что сейчас оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле.
До этого МЧС объявило ракетную опасность на всей территории Белгородской области, причем система оповещения в регионе сработала уже второй раз за сутки.
Ранее мэрия Белгорода обратилась к жителям города и Белгородского района с просьбой укрыться в домах. Ракетную опасность также объявили в Губкинском и Старооскольском городских округах.
Несколько дней назад Гладков сообщил, что в Валуйском городском округе при атаке ВСУ пострадала женщина. Ее с ранением доставили в областную больницу.
Беспилотники
ВСУ
Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
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