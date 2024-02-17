Происшествия 17 февраля 2024, 05:38 Система ПВО сбила два дрона ВСУ в Белгородской области РИА «Новости»

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Силы противовоздушной обороны сбили два украинских беспилотника самолетного типа в районе села Вислая Дубрава в Белгородской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

Губернатор уточнил, что система ПВО сработала в Губкинском городском округе.

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«По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — уточнил Гладков.

Глава региона добавил, что сейчас оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле.

До этого МЧС объявило ракетную опасность на всей территории Белгородской области, причем система оповещения в регионе сработала уже второй раз за сутки.

Ранее мэрия Белгорода обратилась к жителям города и Белгородского района с просьбой укрыться в домах. Ракетную опасность также объявили в Губкинском и Старооскольском городских округах.

Несколько дней назад Гладков сообщил, что в Валуйском городском округе при атаке ВСУ пострадала женщина. Ее с ранением доставили в областную больницу.