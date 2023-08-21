Происшествия 21 августа 2023, 17:50 Система ПВО сбила два беспилотника в Белгородской области Губернатор Белгородской области Гладков: ПВО сбила БПЛА в Шебекинском округе РИА «Новости»

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Система противовоздушной обороны сбила беспилотник самолетного типа в Шебекинском городском округе Белгородской области. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«В районе села Безлюдовка система ПВО сбила беспилотник самолетного типа. Информацию о последствиях на земле уточняют экстренные службы. По предварительной информации, разрушений и пострадавших нет», — написал он.

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Кроме того, средства противовоздушной обороны сбили БПЛА самолетного типа в небе над Белгородским районом, уточнил RT.

«В результате падения осколков пострадавших нет. Есть незначительные повреждения оконных остеклений и фасадов в трех частных домовладениях в селе Никольское. Кроме того, осколки посекли два автомобиля», — добавил глава региона.

Ранее в понедельник под огнем боевиков оказалось село Новостроевка-Вторая в Грайворонском городском округе. В результате атаки никто из местных жителей не пострадал.