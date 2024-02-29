Происшествия 29 февраля 2024, 22:29 Система ПВО сбила дрон ВСУ над Курской областью Минобороны: над Курской областью уничтожили беспилотник ВСУ Unsplash

Читать 360tv в

Российские военнослужащие уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Курской области с помощью дежурных средств ПВО. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Около 22:00 по московскому времени пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — указали в сообщении.

Реклама

Ранее губернатор Роман Старовойт объявил о режиме ракетной опасности в Курске и Курской области. Жителей региона призвали укрыться в в помещениях без окон. Причины ракетной опасности не назывались.

Днем 29 февраля дежурные средства ПВО сбили над территорией Белгородской области запущенный с территории Украины беспилотник самолетного типа. Губернатор региона Вячеслав Гладков уточнил, в результате происшествия никто из местных жителей не пострадал.