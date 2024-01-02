Происшествия 02 января 2024, 12:55 Система ПВО сбила четыре воздушные цели над Белгородской областью Гладков: 4 цели сбили в небе рядом с Белгородом, от осколков пострадал 1 человек РИА «Новости»

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После объявления сигнала воздушной тревоги в Белгородской области на подлете к региональной столице система противовоздушной обороны сбила четыре цели. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Он добавил, что, по предварительным данным, пострадал один местный житель. Забравшие мужчину в больницу врачи диагностировали у него осколочные ранения рук и ног. Состояние пострадавшего оценили как тяжелое.

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Информацию о разрушениях на земле уточняют оперативные и аварийные службы, работающие на месте. Сигнал ракетной опасности в Белгороде отменили.

Сирены воздушной тревоги сработали в Белгороде и пригородах во вторник, 2 января. Гладков призвал всех жителей перейти в укрытия.

Белгородская область за последние дни не в первый раз подверглась воздушной атаке со стороны украинских боевиков. В минувшую субботу, 30 декабря, по центру города ВСУ нанесли ракетный удар.

От полученных ран скончались 25 человек, еще 109 получили травмы различной степени тяжести. Повреждения получили 457 квартир.

Президент России Владимир Путин назвал атаку на Белгород спланированным терактом. Он подчеркнул, что украинские военные прицельно били по мирным жителям и гражданской инфраструктуре.

Власти региона приняли решение выплатить семьям погибших и пострадавших по три миллиона рублей. Раненые получат по 500 тысяч рублей.