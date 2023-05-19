Происшествия 19 мая 2023, 15:47 Система ПВО сбила беспилотник в Шебекине Губернатор Гладков: ПВО сбила беспилотник в Шебекинском городском округе

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Российская система ПВО сработала в Шебекинском городском округе Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«По предварительным данным, пострадавших нет. Последствия на земле уточняют оперативные службы», — написал глава.

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Гладков также сообщил, что ВСУ обстреляли село Старый Хутор Валуйского округа. Один из снарядов попал во двор частного жилого дома.

«Есть пострадавший — мужчина с ранением руки и ноги», — сказал Гладков.

В состоянии средней тяжести медики забрали пациента в больницу.

Кроме того, еще в одном доме ударом выбило окна, осколками повредило машину и линию электропередачи.

Белгородская область постоянно находится под обстрелами со стороны Украины. Накануне, 18 мая, после ударов по селу Нижнее Березово один из жителей получил ожоги 80% тела и множественные осколочные ранения. Погибли двое — мужчина и женщина. Также украинские военные обстреляли село Маломихайловка, несколько снарядов попали в лесополосу, начался пожар.