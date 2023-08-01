Происшествия 01 августа 2023, 03:47 Система ПВО сбила беспилотник в Подмосковье — СМИ ТАСС: система ПВО сбила беспилотник в Подмосковье Pxhere

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Один беспилотник, который участвовал в попытке атаки на Москву, сбили в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

«В Подмосковье ПВО сбила беспилотник самолетного типа, который летел на Москву», — отметили в сообщении.

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Жители Одинцова и Наро-Фоминска ранее услышали взрывы над городами. В Подмосковье сработала система противовоздушной обороны.

В минувшее воскресенье украинские беспилотники атаковали Москву. В результате повреждения получили фасады на двух офисных башнях делового центра «Москва-Сити».

В Минобороны случившееся назвали терактом. В ведомстве уточнили, что один беспилотник уничтожили средства противовоздушной обороны в воздухе над территорией Одинцовского городского округа. Еще два дрона потеряли управление и потерпели крушение на территории «Москва-Сити».