Важное 20 июля 2023, 15:19 Система ПВО сбила беспилотник в Крыму Глава Крыма Аксенов сообщил о сбитом в центре полуострова вражеском беспилотнике РИА «Новости»

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Беспилотник вражеских сил сбили в центральной части Крыма. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Он подчеркнул, что дрон перехватили средства противовоздушной обороны.

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«В центральной части Крыма силами ПВО сбит вражеский беспилотник. Пострадавших и разрушений нет», — написал Аксенов.

Утром в четверг, 20 июля, глава Крыма сообщил об ударе беспилотника по населенному пункту на северо-западе полуострова. Он сообщил, что на месте погибла девочка-подросток. Кроме того, по предварительным данным, повреждения получили четыре административных здания.

Глава муниципалитета Денис Олейник уточнил, что под ударом оказался поселок Раздольное. Он подчеркнул, что сотрудники администрации начали обход жителей для оценки ущерба. В населенном пункте ввели режим чрезвычайной ситуации.

По словам знакомых, погибшая девочка в момент удара беспилотника находилась на улице, потому что планировала встретить рассвет с подругой. Они уточнили, что школьница получила серьезные травмы и умерла в реанимации.