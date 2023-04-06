Важное 06 апреля 2023, 16:00 Система ПВО сбила беспилотник в Белгородской области Власти Белгородской области: система ПВО сбила беспилотник в Валуйском округе Telegram

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Система противовоздушной обороны сбила беспилотник над Валуйским городским округом Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Он добавил, что остатки летательного аппарата упали в поле. Никто не пострадал, повреждений инфраструктуры также нет. Оперативная группа обследует место происшествия.

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В ночь на 31 марта в Белгородской области сбили беспилотник самолетного типа. Украинские боевики в очередной раз хотели атаковать село Головчино, однако средства ПВО вовремя засекли летательный аппарат. Пострадавших и повреждений также не было.

ВСУ регулярно пытаются атаковать российские регионы, граничащие с Украиной. Сегодня, 6 апреля, украинская диверсионно-разведывательная группа из 20 человек попыталась проникнуть в Брянскую область на двух пикапах. Российские военные и пограничники нанесли им огневое поражение. Появилось видео с места случившегося.

Ранее в этот же день украинские войска произвели минометный обстрел поселка Запесочье в Брянской области. Десять жилых домов и одна легковушка оказалилсь повреждены, раненых нет.