06 апреля 2023, 16:00
Система ПВО сбила беспилотник в Белгородской области
Власти Белгородской области: система ПВО сбила беспилотник в Валуйском округе
Система противовоздушной обороны сбила беспилотник над Валуйским городским округом Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
Он добавил, что остатки летательного аппарата упали в поле. Никто не пострадал, повреждений инфраструктуры также нет. Оперативная группа обследует место происшествия.
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В ночь на 31 марта в Белгородской области сбили беспилотник самолетного типа. Украинские боевики в очередной раз хотели атаковать село Головчино, однако средства ПВО вовремя засекли летательный аппарат. Пострадавших и повреждений также не было.
ВСУ регулярно пытаются атаковать российские регионы, граничащие с Украиной. Сегодня, 6 апреля, украинская диверсионно-разведывательная группа из 20 человек попыталась проникнуть в Брянскую область на двух пикапах. Российские военные и пограничники нанесли им огневое поражение. Появилось видео с места случившегося.
Ранее в этот же день украинские войска произвели минометный обстрел поселка Запесочье в Брянской области. Десять жилых домов и одна легковушка оказалилсь повреждены, раненых нет.
Беспилотники
ВСУ
Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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