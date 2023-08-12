Важное 12 августа 2023, 18:00 Система ПВО сбила беспилотник в Белгородской области Губернатор Гладков: система ПВО сбила беспилотник в Шебекинском округе Соцсети

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В Шебекинском городском округе сработала система ПВО, написал в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он уточнил, что военные сбили беспилотник.

«В Шебекинском городском округе сработала наша система ПВО — сбит БПЛА на подлете к городу. Информация о последствиях на земле не поступала», — уточнил глава Белгородской области.

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Днем 12 августа в районе Крымского моста заметили дым. Движение по переправе временно приостановили, автомобилистов попросили сохранять спокойствие. Глава республики Сергей Аксенов сообщил, что у Керченского пролива сбили две вражеские ракеты. По его словам, конструкция повреждений не получила. В Минобороны уточнили — попытку атаки совершила Украина. ВСУ выпустили зенитную управляемую ракету из комплекса С-200.

Спустя некоторое время на полуострове вновь сработали системы ПВО. Аксенов отметил, что военнослужащие уничтожили еще одну ракету, за что поблагодарил их. Министерство обороны подтвердило, что за повторной попыткой атаки также стоит Украина.