Важное 09 марта 2023, 10:39 Система ПВО сбила беспилотник самолетного типа в Брянской области Губернатор Брянской области Богомаз: ПВО сбила у поселка Навля беспилотник

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Вблизи поселка Навля одноименного района Брянской области сбили украинский беспилотник самолетного типа. Никто не пострадал, рассказал в своем Telegram-канале губернатор Александр Богомаз.

«Системой ПВО Вооруженных сил России в районе поселка Навля был сбит БПЛА ВСУ самолетного типа», — сообщил он.

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Аппарат уничтожили. Дома и местные жители, по словам Александра Богомаза, не пострадали. Вооруженные силы Украины также обстреляли деревню Раковка Климовского района. Снаряд попал в дом и хозяйственную постройку.

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Приграничным регионам присвоили специальный правовой статус, перевели школы на дистанционный формат работы, а полицию — на усиленный режим. В начале марта система ПВО сработала в Новом Осколе Белгородской области, украинские военные выпустили три ракеты. Повредили дома и линии электропередач, один человек получил осколочные ранения руки.