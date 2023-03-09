09 марта 2023, 10:39
Система ПВО сбила беспилотник самолетного типа в Брянской области
Губернатор Брянской области Богомаз: ПВО сбила у поселка Навля беспилотник
Вблизи поселка Навля одноименного района Брянской области сбили украинский беспилотник самолетного типа. Никто не пострадал, рассказал в своем Telegram-канале губернатор Александр Богомаз.
«Системой ПВО Вооруженных сил России в районе поселка Навля был сбит БПЛА ВСУ самолетного типа», — сообщил он.
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Аппарат уничтожили. Дома и местные жители, по словам Александра Богомаза, не пострадали. Вооруженные силы Украины также обстреляли деревню Раковка Климовского района. Снаряд попал в дом и хозяйственную постройку.
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Приграничным регионам присвоили специальный правовой статус, перевели школы на дистанционный формат работы, а полицию — на усиленный режим. В начале марта система ПВО сработала в Новом Осколе Белгородской области, украинские военные выпустили три ракеты. Повредили дома и линии электропередач, один человек получил осколочные ранения руки.
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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