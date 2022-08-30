Система ПВО сбила беспилотник под Севастополем

Силы противовоздушной обороны сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в пригороде Севастополя днем 30 августа. Об этом написал губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«Сегодня днем в Севастополе снова отработала система ПВО. По предварительным данным, сбили БПЛА в районе Верхнесадового. Сейчас горизонт чист. Ситуация полностью под контролем», — сообщил он.

Неделю назад также сообщалось о том, что недалеко от Севастополя сработала система ПВО. Развожаев тогда заявил, что удалось сбить БПЛА.

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