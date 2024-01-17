Происшествия 17 января 2024, 13:00 Система ПВО сбила беспилотник около белгородского поселка Дружба Белгородский губернатор Гладков сообщил о сбитом дроне около поселка Дружба РИА «Новости»

Читать 360tv в

Дежурная система противовоздушной обороны сбила беспилотник самолетного типа около поселка Дружба в Валуйском городском округе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Он подчеркнул, что, по предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. Разрушений на земле нет. На место прибыли оперативные службы для уточнения этой информации.

Реклама

Уничтожение беспилотника над Белгородской областью подтвердили в пресс-службе Минобороны. В ведомстве заявили, что дрон запустили украинские военные для попытки проведения теракта на территории России.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен», — указали в ведомстве.

Это не первая воздушная атака на российский регион за эти сутки. В ночь на среду, 17 января, над Белгородом и пригородами система противовоздушной обороны сбила семь беспилотников, выпущенных украинскими боевиками.

После атака продолжилась. По данным Минобороны, над Белгородской областью перехватили семь ракета реактивной системы залпового огня «Ольха» и один дрон самолетного типа.

Гладков заявил, что в ряде жилых домов Белгородского района выбиты окна. Он подчеркнул что на место выехали оперативные службы для ликвидации последствий отбитой атаки.

Утром украинские боевики выпустили еще четыре снаряда по Белгородской области из реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire. Все снаряды в воздухе уничтожила система противовоздушной обороны.