Происшествия 23 июня 2023, 00:09 Система ПВО сбила беспилотник над Курском Курский губернатор Старовойт: российская система ПВО сбила беспилотник над Курском РИА «Новости»

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Система противовоздушной обороны сбила над Курском беспилотник. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

«Над Курском нашей системой ПВО был сбит беспилотник. Спасибо военным за работу!» — написал глава региона.

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Он также обратился к местным жителям с просьбой не трогать части дрона в случае их случайного обнаружения. Людей призвали сообщать об обломках по номеру 112.

Днем 22 июня украинские боевики обстреляли поселки Глушковского района Курской области. Жертв и пострадавших среди населения при происшествии нет. В частности, три снаряда ВСУ прилетели в деревню Елизаветовка. Удары украинских боевиков повредили склады сельскохозяйственного предприятия в населенном пункте и оставили одну его часть без света.

Старовойт опубликовал кадры последствия атаки. На снимках видно, что часть зданий серьезно разрушены. Также в земле можно увидеть воронки от попавших снарядов.