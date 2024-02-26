Происшествия 26 февраля 2024, 22:12 Система ПВО сбила 6 дронов над Белгородской областью Гладков: над Белгородской областью ликвидировали шесть беспилотников ВСУ РИА «Новости»

Читать 360tv в

Дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили шесть украинских беспилотников в Белгородской области. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В Грайворонском городском округе сработала наша система ПВО — сбито шесть воздушных целей на подлете к городу», — написал он.

Реклама

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы сейчас уточняют информацию о последствиях на земле.

Накануне Минобороны РФ сообщило о перехвате четырех украинских беспилотников над акваторией Черного моря. Еще два беспилотника сбили над Белгородской областью.

Вечером 24 февраля также обнародовали информацию о сбитом в Белгородской области беспилотнике. В Курской области около 01:00 объявляли ракетную опасность. Спустя два часа ее отменили.