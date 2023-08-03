Важное 03 августа 2023, 08:41 Система ПВО сбила 6 беспилотников, которые пытались пролететь через Калужскую область Губернатор Шапша: система ПВО сбила 6 БПЛА при попытке пролета через Калужскую область Pxhere

Читать 360tv в

Российская система ПВО сбила прошедшей ночью шесть БПЛА, пытавшихся пролететь через Калужскую область. Такое заявление сделал губернатор региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале.

«Сегодня ночью при попытке пролета через Калужскую область силами ПВО на юго-западе региона сбито шесть БПЛА», — написал он.

Реклама

По его словам, никто не пострадал, разрушений не зафиксировано. Оперативные службы работают на месте случившегося. Минобороны чуть позже подтвердило, что атаку беспилотников над Калужской областью удалось предотвратить, уточнил телеканал «Звезда».

Накануне вечером беспилотный летательный аппарат удалось сбить под Белгородом. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Обошлось без жертв и повреждений инфраструктуры.

Губернатор Севастополя Михаил Развозжаев рассказал 1 августа о том, что над городом сбили дрон. БПЛА на земле взорвался и подпалил кустарники и траву.