Важное 19 января 2023, 09:31 Система ПВО отразила ракетный удар ВСУ по Унечскому району Брянской области Богомаз сообщил об отражении ракетного удара ВСУ по Унечскому району Брянской области РИА «Новости»

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ВСУ минувшей ночью нанесли нанесли ракетный удар по территории Унечского района Брянской области. Об этом в своем Telegram сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Системой ПВО ВС РФ атака была отражена», — написал он.

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По словам губернатора, в результате никто не пострадал, разрушений также не зафиксировали. На месте работают оперативные службы, добавил Богомаз. Других подробностей он не привел.

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Ранее об атаке со стороны украинских военных губернатор сообщал 14 января. Тогда противовоздушная обороны сбила ракету «Точка У» над Клинцовским районом. В результате никто из местных жителей не пострадал.

ВСУ ранее наносили удары и территории Белгородской области. Накануне, 18 января, система ПВО работала над Красногвардейским районом. Оперативные службы обследовали территорию, заявлял губернатор региона Вячеслав Гладков.