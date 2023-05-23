Происшествия 23 мая 2023, 23:26 Система ПВО отразила атаку украинских военных в ДНР Мэр Харцызска Жукова: система ПВО отразила в городе атаку ВСУ РИА «Новости»

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Система противовоздушной обороны (ПВО) в Харцызске в ДНР отразила атаку украинских военных. Об этом сообщила мэр города Виктория Жукова в комментарии ТАСС.

«У нас отработала (система — прим. ред.) ПВО», — сообщила Жукова.

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По информации республиканских силовых структур, в небе над городом прогремело три взрыва, уточнили «Известия».

Часом ранее стало известно, что система противовоздушной обороны сработала в Донецке. Как сообщил ТАСС, в городе было слышно порядка пяти взрывов.

Утром 22 мая украинские боевики нанесли удар по Донецку. Они вели обстрел двух районов города со стороны населенных пунктов Максимильяновка и Нетайлово. По Петровскому району ВСУ выпустили пять снарядов калибра 155 миллиметров. Орудийные залпы повторились через 15 минут. Украинские военные обстреляли Куйбышевский район, выпустив пять снарядов «натовского» калибра.

Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин ранее сообщал, что систему ПВО в республике приспособили к возможным обстрелам дальнобойными ракетами.