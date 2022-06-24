Возгорание двигателя стало причиной крушения самолета Ил-76 в Рязанской области. Система пожаротушения в момент пожара не сработала, сообщил источник ТАСС в экстренных службах.

Специалисты выяснили, что причиной крушения самолета стал пожар двигателя. Они уточняют обстоятельства ЧП.

«Установлено, что система пожаротушения в момент возгорания не сработала», — сказал источник агентства.

Минобороны РФ уже подтвердило неисправность двигателя, из-за которой экипажу самолета пришлось совершить жесткую посадку, сообщил ТАСС.

Самолет потерпел крушение утром 24 июня у Михайловского шоссе под Рязанью. Четыре человека погибли, еще пять находятся в больнице. Их состояние, по информации региональной опергруппы, стабильно тяжелое. Один находится в реанимации.