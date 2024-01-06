Происшествия 06 января 2024, 21:27 Сироту насильно отправили в психбольницу в Башкирии СК выяснит законность отправки инвалида-сироты в психдиспансер РИА «Новости»

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Следователи выясняют на каком основании сироту с инвалидностью поместили в психиатрическую больницу в Стерлитамаке. Об этом сообщила пресс-служба СК России.

Волонтеры подняли тревогу из-за девушки-инвалида, которая не по своей воле оказалась в психдиспансере. По их словам, никаких причин для этого не было, сообщило ufa.kp.ru.

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Представители волонтерской организации сообщили правоохранительным органам, что девушку с инвалидностью из дома-интерната в городе Октябрьском насильно направили в медицинское учреждение в городе Стерлитамаке.

«Высказывается предположение о возможном корыстном мотиве принудительной госпитализации, так как на счету девушки накопилась значительная сумма денежных средств, перечисленных государством», — отметили в ведомстве.

По данному факту проводится доследственная проверка, к ней подключилась региональная прокуратура. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки.

Ранее полиция Новосибирска начала поиски причастных к жестокому избиению девочки-сироты в школе № 183.