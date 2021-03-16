Сироте из Красноярского края дали непригодное жилье. На чиновников возбудили дело

Чиновники Красноярского края подозреваются том, что дали непригодное жилье девушке-сироте. СК по материалам прокуратуры возбудил уголовное дело.

Дело возбудили в отношении должностных лиц администрации Манского района Красноярского края по статье «превышение должностных полномочий», сообщила пресс-служба ведомства.

По предварительной версии следствия, 16 декабря 2013 года районный комитет управления муниципальным имуществом и ИП заключили контракты на приобретение шести квартир в селе Шалинское Манского района Красноярского края, которые в 2014 году были предоставлены сиротам.

Источник: Следственный комитет

После с одним из жильцов контракт был расторгнут, поскольку он не заселился в квартиру и не проживал там. В 2017 году помещение предоставили другой девушке-сироте, несмотря на то, что в 2016 году администрация получила заключение о том, что дом не пригоден для жилья «по теплотехническим и санитарно-гигиеническим требованиям».

Однако девушка до сих пор проживает в выделенной квартире. По мнению СК, действия чиновников привели к нарушению ее прав и интересов. На данный момент выясняются обстоятельства преступления и ищутся лица, причастные к его совершению. Расследование уголовного дела продолжается.