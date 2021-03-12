Сирота умерла, подавившись украденными блинами

В одном из детских домов Москвы ребенок умер, подавившись блинами. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах. Девочка болела и не могла пережевывать такую пищу.

«Девочка 2005 года рождения — асфиксия. Это в детском доме произошло. Подавилась блинами. Это в группе было, Масленицу отмечали», — сказал собеседник.

После вызова бригада скорой помощи приехала быстро, но девочку спасти не удалось. Детский дом расположен по адресу: улица Академика Анохина. По данным РИА ФАН, 16-летняя сирота украла эти блины у повара. Есть такую пищу ей было нельзя, так как у нее множество разных заболеваний.

При одном из них можно употреблять только перемолотую пищу. В результате она не сдержалась перед лакомством и положила в рот сразу несколько блинов. Прожевать девочка их не смогла. Почти сразу она начала задыхаться.

В мае прошлого года женщина из ЯНАО умерла, подавившись шашлыком во время майских праздников. Ее пытались спасти знакомые, с которыми она отдыхала, но это не помогло. После врачи провели сердечно-легочную реанимацию, что тоже не вернуло ее к жизни.