Сирот отправили в больницу на Алтае из-за подозрения на ротавирус

Четыре ребенка попали в одну из больниц Алтайского края. Их привезли из школы-интерната для сирот с подозрением на ротавирусную инфекцию. Сейчас ребятам помогают врачи, их состояние стабильное.

«Вечером 6 февраля четыре школьника в возрасте от 11 до 13 лет, пожаловались на плохое самочувствие. С головной болью и повышенной температурой направлены в Республиканскую детскую больницу», — цитирует «Интерфакс» сообщение пресс-центра Минобрнауки Республики Алтай.

Медики подозревают у ребят ротавирус. Сейчас они оценивают состояние детей как стабильное. Как отметили местные власти, пациенты чувствуют себя хорошо и находятся под контролем школьного медицинского работника.

После того, как дети попали в больницу, в школе-интернате имени Жукова начали проверку.