Важное 02 января 2024, 12:09 Сирены воздушной тревоги сработали в Белгороде Гладков: в Белгороде запустили сирену ракетной опасности РИА «Новости»

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Сирены об угрозе ракетной опасности сработали во вторник, 2 января, в Белгороде. Об этом в Telegram-канале сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Сирену ракетной опасности запустили в Белгороде. Все жители должны спуститься в укрытие», — написал он.

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Telegram-канал Mash добавил, что в Белгороде прозвучали порядка 20 взрывов.

Три дня назад, 30 декабря, украинские боевики нанесли ракетный удар по центральной части Белгорода. Гладков сообщал, что в результате ЧП погибли 25 человек и еще 109 получили ранения. Президент России Владимир Путин охарактеризовал атаку ВСУ на Белгород как террористический акт, писал RT.

Также Гладков отмечал, что семьи погибших получат по три миллиона рублей, а пострадавшие — по 500 тысяч рублей. Он напомнил, что точно такие же суммы получают семьи погибших в зоне боевых действий участников специальной операции.

Днем ранее ВСУ трижды обстреляли поселок Красное в Белгородской области.