Происшествия 02 января 2024, 13:30 Сирены воздушной тревоги повторно сработали в Белгороде Гладков: в Белгороде вновь сработала сирена ракетной опасности РИА «Новости»

Читать 360tv в

Сирены угрозы ракетной опасности вновь сработали в Белгороде. Об этом в Telegram-канале сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

«В Белгороде запустили сирену ракетной опасности. Все жители должны спуститься в укрытие», — написал он.

Реклама

Сирены воздушной тревоги сработали в Белгороде во второй раз во вторник, 2 января. В первый раз сигнал тревоги прозвучал в 12:06, а в 12:45 его отменили.

Гладков отмечал, что системы противовоздушной обороны на подлете к цели сбили четыре ракеты. По предварительной информации, один местный житель пострадал, врачи диагностировали ему осколочные ранения ног и рук.

В субботу, 30 декабря, украинские националисты провели массированный ракетный обстрел центра Белгорода. Погибли 25 человек, еще 109 получили ранения, писал RT. Власти региона пообещали выплатить компенсации семьям погибших.