02 января 2024, 13:30
Сирены воздушной тревоги повторно сработали в Белгороде
Гладков: в Белгороде вновь сработала сирена ракетной опасности
Сирены угрозы ракетной опасности вновь сработали в Белгороде. Об этом в Telegram-канале сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.
«В Белгороде запустили сирену ракетной опасности. Все жители должны спуститься в укрытие», — написал он.
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Сирены воздушной тревоги сработали в Белгороде во второй раз во вторник, 2 января. В первый раз сигнал тревоги прозвучал в 12:06, а в 12:45 его отменили.
Гладков отмечал, что системы противовоздушной обороны на подлете к цели сбили четыре ракеты. По предварительной информации, один местный житель пострадал, врачи диагностировали ему осколочные ранения ног и рук.
В субботу, 30 декабря, украинские националисты провели массированный ракетный обстрел центра Белгорода. Погибли 25 человек, еще 109 получили ранения, писал RT. Власти региона пообещали выплатить компенсации семьям погибших.
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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