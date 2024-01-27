Важное 27 января 2024, 20:13 Сирены ракетной опасности зазвучали в Белгородском районе Гладков предупредил жителей Белгородского района о ракетной опасности РИА «Новости»

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Сирены ракетной опасности включили в Белгороде и Белгородском районе. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Он призвал тех, кто находится дома, не подходить к окнам и укрыться в помещениях со сплошными стенами.

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«Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — написал губернатор.

Ракетную опасность уже объявляли в Белгороде и Белгородском районе ночью 27 января. Подобные сообщения обычно предупреждают население о возможной атаке со стороны Вооруженных сил Украины.

Средства противовоздушной обороны уничтожают цели на подлете к населенным пунктам, но местные жители должны проявлять осторожность.

Накануне в Минобороны России сообщили об уничтожении украинского беспилотника в небе над Белгородской областью. До этого средства противовоздушной обороны уничтожили два снаряда в регионе. ВСУ использовали РСЗО RM-70 Vampire.