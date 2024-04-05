Важное 05 апреля 2024, 10:52 Сирены ракетной опасности зазвучали в Белгороде и Белгородском районе Гладков: в Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность РИА «Новости»

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В Белгороде и Белгородском районе в очередной раз зазвучала сирена ракетной опасности. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Он попросил тех, кто находится дома, не подходить к окнам и спрятаться в помещениях без окон, со сплошными стенами. На улице лучше спуститься в укрытие или другое безопасное место.

ВСУ 5 апреля обстреляли белгородское село Вязовое. Люди не пострадали. Повреждения получили три частных домовладения и хозяйственные постройки, в зданиях школы, детсада и дома культуры выбило окна. Кроме того, оказались повреждены линии газо- и электроснабжения.

За несколько часов до этого украинские боевики атаковали Репяховку в Краснояружском районе.

С полуночи в регионе действовала опасность атаки с беспилотников, предупреждение отменили два часа спустя.

Накануне, 4 апреля, вечером в Белгородской области сбили очередной беспилотник. В тот же день ВСУ ударили FPV-дроном движущийся грузовик.