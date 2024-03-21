Важное 21 марта 2024, 08:10 Сирены ракетной опасности прозвучали в Белгороде и Белгородском районе Гладков: в Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность РИА «Новости»

Читать 360tv в

Ракетную опасность объявили в Белгороде и Белгородском районе. На этих территориях звучат сирены, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

Как обычно в подобных случаях, тем, кто находится дома, посоветовали не подходить к окнам и оставаться в помещениях без окон, со сплошными стенами: в коридоре, ванной, туалете или кладовой. Тем, кто на улице, лучше спуститься в укрытие или другое безопасное место.

Реклама

В последнее время ракетную опасность в Белгороде и Белгородском районе объявляют едва ли не каждый день. ВСУ постоянно пытаются атаковать регион. Накануне, 20 марта, в результате обстрела погибли житель Белгорода, находившийся в машине во время очередной атаки, и два жителя Грайворона. Системы ПВО утром уничтожили в воздухе 13 реактивных снарядов ВСУ, вечером сбили над Белгородской областью очередной украинский беспилотник. В тот же день дрон-камикадзе атаковал село Долгое, обошлось без пострадавших.