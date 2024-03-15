15 марта 2024, 11:31
Сирену ракетной опасности запустили в Белгороде
Губернатор Гладков: в Белгороде включили сирену ракетной опасности
Жителей Белгородской области предупредили о возможной угрозе с воздуха. В Белгороде и близлежащих населенных пунктах заработала сирена оповещения о ракетной опасности, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.
«В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома — не подходите к окнам», — объявил он.
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Глава региона посоветовал жителям спрятаться в коридоре, кладовой, ванной комнате или туалете — помещениях без окон со сплошными стенами. Всех, кто оказался в момент срабатывания сигнала на улице, Вячеслав Гладков призвал спуститься в укрытие.
В Белгородской и Калужской областях перехватили два реактивных снаряда и пять беспилотников. Вячеслав Гладков сообщил, что ударили по Белгороду. Пострадали два человека. Значительных повреждений, по словам губернатора, в городе не зафиксировали.
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