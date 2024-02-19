Важное 19 февраля 2024, 20:46 Сирену ракетной опасности запустили в Белгороде и Белгородском районе РИА «Новости»

Читать 360tv в

Воздушную тревогу объявили в Белгороде и Белгородском районе. Об этом в Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами», — призвал глава региона.

Реклама

При нахождении на улице необходимо спуститься в ближайшее укрытие или любое другое безопасное место, указал Гладков. Сирена на этот раз гудела около 13 минут.

Это уже второй сигнал ракетной опасности за вечер. Ранее уже звучала сирена, ее отменили спустя 11 минут.

Военкор Александр Сладков рассказал, откуда ВСУ бьют ракетами по Белгороду. Он предположил, что украинские боевики наносят удары с позиций между Плетеневкой и Волчанском. Эту точку военкор рассчитал, исходя из данных российских пограничников: они с пункта пропуска «Шебекино» слышали выходы реактивной системы залпового огня ВСУ.