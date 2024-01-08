Происшествия 08 января 2024, 21:55 Сирену ракетной опасности включили в Белгороде Губернатор Гладков: сирену ракетной опасности включили в Белгороде Freepik

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В Белгороде и Белгородском районе включили сирену ракетной опасности. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Он призвал людей, находящихся в помещениях, не подходить к окнам. Тех, кто оказался на улице, Гладков попросил пройти в укрытие или другое безопасное место.

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Ранее губернатор заявил, что город Шебекино обстреляли украинские боевики. Часть боеприпасов упала на территории промзоны. По предварительной информации, никто не пострадал. На место ЧП оперативно выехали сотрудники аварийных служб для осмотра на предмет разрушений.

Еще 5 января ВСУ атаковали Шебекино. В ходе случившегося пострадал один человек. Он охранял одно из промышленных предприятий и получил осколочное ранение нижней конечности. В итоге сотрудника госпитализировали. После обстрела получили повреждения линии электропередачи. Специалисты быстро принялись за устранение последствий.