Происшествия 07 марта 2024, 13:20 Сирена ракетной опасности звучала в Белгороде второй раз за день Губернатор Гладков: в Белгородской области объявили о ракетной опасности РИА «Новости»

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В Белгородской области днем 7 марта звучала сирена, оповещавшая о ракетной опасности. Предупреждение отменили спустя несколько минут. Информацию об этом опубликовал в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

«В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома — не подходите к окнам», — сообщил он.

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Глава региона предупредил об угрозе в 12:55. Спустя четыре минуты особый режим отменили, жителям разрешили выходить из укрытий.

Ночью силы ПВО уничтожили шесть беспилотников, из них два в Тульской области. Власти Белгородской, Курской и Воронежской областей предупредили об опасности атак, в том числе ракетами и беспилотниками.

Украинские военные обстреляли поселок Теткино Глушковского района. Снаряды повредили линии электропередачи.