Важное 31 декабря 2023, 10:48 Сирена ракетной опасности сработала в Белгороде Губернатор Гладков: в Белгороде запустили сирену ракетной опасности РИА «Новости»

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В Белгороде второй день подряд срабатывает сигнал воздушной тревоги. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В Белгороде запущена сирена ракетной опасности. Все жители должны спуститься в укрытие», — написал он.

Накануне Белгород обстреляли Вооруженные силы Украины, боевики ударили прямо по центру города. Погибли 24 человека, в том числе дети, еще 109 горожан пострадали. Губернатор сообщил, что 25 тяжелораненых перевезут в федеральные клиники.

ООН осудила удары ВСУ по Белгороду и призвала не атаковать гражданские объекты, населенные пункты и мирных жителей. Бельгию, США и Британию назвали соучастниками украинских терактов. Бывший американский разведчик уверен, что теракт в Белгороде станет причиной уничтожения Украины в 2024 году.