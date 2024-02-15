Важное 15 февраля 2024, 12:27 Сирена ракетной опасности сработала в Белгороде и пригородах Губернатор Гладков сообщил об угрозе прилета ракет в Белгород и пригороды РИА «Новости»

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Сообщающая о ракетной опасности сирена сработала в Белгороде и Белгородской области. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он призвал находящихся дома жителей не подходить к окнам и укрыться в помещениях со сплошными стенами. Прохожих Гладков попросил спуститься в укрытие или найти безопасное место.

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«В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности», — написал губернатор.

Находящийся в центре областной столицы корреспондент РИА «Новости» сообщил, что над городом прогремели около десятка громких взрывов. Агентство опубликовало видео с места.

Это уже второй случай объявления ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе за последние дни. В прошлый раз сирены сработали в ночь на среду, 14 февраля. В то же время об опасности воздушного удара сообщила администрация города Валуйки.

Самый крупный удар со стороны Украины Белгород пережил в конце декабря 2023 года, когда запущенные ракеты ударили по центру города. Жертвами атаки стали 24 человека, ранения получили более 100 жителей, включая детей.

Президент России Владимир Путин назвал удар по городу терактом.