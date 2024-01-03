Происшествия 03 января 2024, 07:16 Сирена ракетной опасности сработала в Белгороде Гладков: в Белгороде запустили сирену ракетной опасности РИА «Новости»

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Сирена ракетной опасности сработала в Белгороде утром в среду. Об этом в Telegram-канале сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

«В Белгороде запустили сирену ракетной опасности. Не подходите к окнам, если вы дома. Укройтесь в помещениях со сплошными стенами, например в кладовой, ванной или коридоре. Спуститесь в укрытие, если вы на улице», — написал он.

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Гладков отметил, что система противовоздушной обороны сбили несколько целей на подлете к городу. О последствиях информации на данный момент нет.

Утром в среду под обстрел украинских боевиков попало село Солоти Валуйского городского округа.

«Пострадавших нет, по предварительной информации. Стекло выбило в двух частных домовладениях, посекло кровлю, линии электропередач получили повреждения. Оперативные и аварийные службы уже работают на месте», — добавил губернатор.

Сирену ракетной опасности запускали в Белгороде несколько раз днем ранее, 2 января.