Происшествия 02 января 2024, 14:35 Сирена ракетной опасности прозвучала в Белгороде в третий раз за день Гладков в третий раз за 2 января сообщил о ракетной опасности в Белгороде РИА «Новости»

Читать 360tv в

Сирены ракетной опасности сработали в Белгороде в третий раз за 2 января. Об этом в Telegram-канале сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Сирену ракетной опасности запустили в Белгороде. Если вы находитесь дома, то не подходите к окнам. Укройтесь в комнатах со сплошными стенами — кладовой, туалете, ванной или в коридоре. Если вы на улице — пройдите в безопасное место или спуститесь в укрытие», — написал он.

Реклама

Ранее сигналы воздушной тревоги срабатывали в Белгороде в 12:06 и 13:16, отмечал RT. Пресс-служба Минобороны сообщала, что системы противовоздушной обороны уничтожили девять ракет из реактивной системы залпового огня «Ольха» в небе над Белгородской областью.

Двое жителей региона получили ранения. Мужчину отвезли в больницу с осколочные ранениями ног и рук, а также у женщины зафиксировали рваную рану кисти.