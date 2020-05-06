Синоптики сообщили о пожарах в Курганской области

По словам специалистов, горимости леса присвоен четвертый класс опасности.

Из-за прогноза в регионе находится вертолет Ми-8. Он проверяет обстановку. Ранее его привлекали в начале майских праздников для ликвидации пожаров в Притобольном районе.

Напомним, в Курганской области введен особый противопожарный режим. Жителям запрещены походы в лес, а за дачными кооперативами следят при помощи беспилотников.