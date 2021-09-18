Синоптики: более половины месячной нормы осадков выпадет в Москве

Дожди с ветром ожидаются в Москве с воскресенья по среду. За это время может выпасть более половины месячной нормы осадков.

Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на сайт Росгидромета. По их данным, в ближайшие четыре дня в столице может выпасть 37 миллиметров осадков — это примерно 57% месячной нормы.

Эксперты уточнили, что вероятность этого явления высока — от 77 до 91%.

Гидрометцентр также объявил в Москве на этот период повышенный — «желтый» — уровень опасности.

С воскресенья до вторника в городе может беспрерывно идти дождь, местами сильный. Также возможны порывы ветра до 15-20 метров в секунду.

Для сентября норма осадков в месяц по Москве — 65 миллиметров.

Ранее в Московской области из-за заморозков был объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Предупреждение действует с вечера 17 сентября. Данные о заморозках указаны на прогностической карте на сайте Гидрометцентра. Заморозки в регионе ожидаются до -3 градусов.