  • Символ Нового года украли у детей в Екатеринбурге

    11 декабря 2019, 21:33

    Александр Кушак

    В Екатеринбурге из детского сада неизвестный украл новогоднюю ель. Ни камеры, ни сторож не помогли, сообщил портал «Дни.ру».

    В Екатеринбурге злоумышленник пробрался на территорию детского сада и украл новогоднюю елку. Дети сами украсили символ Нового года и, конечно, были невероятно расстроены. Дерево удалось утащить, несмотря на наличие в саду камер видеонаблюдения и сторожа. Охранник, предположительно заснул и не увидел злоумышленника.

    Представители детского сада обратились в полицию — им хочется, чтобы человека, который обокрал всех детей сада, наказали не только за совершенное преступление, но и за его наглость и бессердечность.