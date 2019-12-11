Символ Нового года украли у детей в Екатеринбурге

В Екатеринбурге злоумышленник пробрался на территорию детского сада и украл новогоднюю елку. Дети сами украсили символ Нового года и, конечно, были невероятно расстроены. Дерево удалось утащить, несмотря на наличие в саду камер видеонаблюдения и сторожа. Охранник, предположительно заснул и не увидел злоумышленника.

Представители детского сада обратились в полицию — им хочется, чтобы человека, который обокрал всех детей сада, наказали не только за совершенное преступление, но и за его наглость и бессердечность.