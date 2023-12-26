26 декабря 2023, 01:24
Симоньян рассказала о состоянии попавшего в больницу журналиста Красовского
Симоньян: попавший в больницу журналист Красовский приходит в себя
Журналист, экс-директор вещания канала RT Антон Красовский, которого ранее госпитализировали, приходит в себя. Об этом заявила главный редактор RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале.
«Красовский мне только что звонил. Приходит в себя. И это действительно Красовский, а не „кто-то вместо него“, как обещали киевские», — сказано в публикации.
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Ранее публицист вышел на связь со своими подписчиками и рассказал о состоянии здоровья. Он отметил, что в начале прошлой недели почувствовал боль в животе. Потом журналиста начало тошнить и он потерял сознание. В итоге мужчину отвезли в больницу.
После случившегося украинские СМИ заявили, что Красовского якобы отравили и его состояние ухудшается, а последние посты в социальных сетях за него мог написать кто-то другой.
Ранее Красовский попал под британские санкции. Ему запретили въезд в Великобританию.
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